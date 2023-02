Raphinha foi nesta quinta-feira uma das figuras do jogo grande da Liga Europa, entre o Barcelona e o Manchester United, ao apontar o golo do empate a 15 minutos do final.

Mas o ex-Sporting tornou-se protagonista também no momento em que Xavi o substituiu, aos 83m, por não ter escondido o descontentamento com a opção do treinador do Barcelona.

O ex-Sporting e V. Guimarães foi filmado a lançar impropérios a Xavi e dar murros no banco, mas o treinador garante compreender a frustração do brasileiro.

«Entendo muito bem a raiva de Raphinha. A mim acontecia o mesmo quando saía. Ele já veio desculpar-se, mas não tem de o fazer. Disse-lhe que entendia», começou por dizer.

Aliás, Xavi defendeu mesmo que é essa a atitude que quer ver nos seus jogadores e que até lhes diz que se quiserem… para o insultarem.

«Mau seria se não ficasse chateado com a substituição. Esta é a atitude que quero, não a vejo como negativa, mas sim como muito positiva de alguém que quer jogar. Digo-lhes sempre que têm de se chatear e, se quiserem, insultar-me», rematou.