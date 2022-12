O Benfica falhou o apuramento direto para os oitavos de final da Liga dos Campeões de basquetebol, após perder em casa com os franceses do Limoges por 79-59.

Os encarnados foram para o intervalo a vencer por 8 pontos, mas um terceiro período desastroso com apenas 5 pontos anotados e 25 sofridos acabou por ser fatal.

A águias, que tinham entrado para a última jornada do Grupo F no primeiro lugar com quatro vitórias e uma derrota e com a continuidade na prova assegurada pelo menos através do play-in, podiam saltar diretamente para os «oitavos», mas a derrota na Luz aliada ao triunfo dos espanhóis do Manresa sobre o VEF Riga por 82-80 permitiu a ultrapassagem da equipa espanhola.

O Benfica, que terminou o Grupo F com os mesmos 10 pontos do Manresa, vai agora defrontar os turcos do Darussafaka (terceiros do Grupo E) no play-in.