Neemias Queta brilhou na vitória dos Stockton Kings sobre os Santa Cruz Warriors por 110-103, na Liga de desenvolvimento da NBA (G League)

O poste português anotou 38 pontos e 18 (!) ressaltos, fechando o jogo com um duplo-duplo e uma eficácia elevadíssima nos lançamento de campo: 12 em 14.

Neemias esteve 39 minutos em campo, durante os quais acrescentou ainda quatro desarmes de lançamento, três assistências e dois roubos de bola.

O poste luso foi o autor do afundanço que, a 1.26 minutos do fim, virou o jogo a favor do conjunto de Sacramento (104-103) e também do lançamento que, com 24,2 segundos para jogar, sentenciou a partida (108-103). Os Kings chegaram a estar a perder por 95-77 já no quarto período.

Nesta temporada, Neemias Queta ainda não foi convocado para qualquer jogo dos Sacramento Kings na NBA.

Alguns dos melhores momentos de Neemias Queta: