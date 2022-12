A NBA não esteve para meias-medidas e suspendeu 11 (!) jogadores devido à altercação ocorrida no jogo entre os Detroit Pistons e os Orlando Magic, na quarta-feira.

Desses, nove jogadores pertencem aos Magic, que poderão repartir as sanções pelos próximos jogos para que possam ter jogadores disponíveis para o próximo jogo. Assim, Cole Anthony, Mo Bamba, Wendell Carter Jr., R.J. Hampton e Gary Harris cumprem castigo nesta sexta-feira no jogo com os Washington Wizards, enquanto Kevon Harris, Admiral Schofield e Franz Wagner falham o jogo seguinte, já em 2023, frente aos Oklahoma City Thunder.

Na origem da luta entre jogadores esteve uma disputa de bola entre Killian Hayes (Pistons) e Moritz Wagner (Magic) nos segundos finais da primeira parte. Depois de ter sido empurrado para fora do campo, Hayes reagiu com um soco na nuca de Wagner e a seguir viveram-se momentos de absoluto descontrolo.

Killian Hayes viu ser-lhe aplicado o maior castigo, de três jogos e perda de 121 mil dólares em salário, enquanto Wagner foi suspenso com dois.