Um triplo do incontornável Joel Embiid a 0,8 segundos do final do prolongamento deu aos Philadelphia 76ers a terceira vitória em três jogos nos playoffs diante dos Toronto Raptors.

Na deslocação ao Canadá, os 76ers chegaram a estar a perder por 17 pontos, mas recompuseram-se a tempo graças aos 33 pontos e 13 ressaltos de Embiid e também aos bons desempenhos de Tyrese Maxey (19 pontos) e de James Haarden, que acabou excluído por faltas, mas anotou, ainda assim, 19 pontos, dez assistências e seis ressaltos.

Os 76ers estão a um triunfo de garantirem um lugar nas meias-finais a Este, onde também os Boston Celtics estão lançados, embora ainda a meio caminho. Nesta quarta-feira à noite, ampliaram para 2-0 a vantagem sobre os Brooklyn Nets, ao vencerem em casa por 114-107 e também com uma recuperação de uma desvantagem de 17 pontos.

Kevin Durant anotou 27 pontos, mas caiu de rendimento na segunda parte e os Celtics tiraram proveito disso para passarem para a frente à custas de Jaylen Brown, que fechou a noite com 22 pontos, dez deles no último período.

Destaque ainda para a vitória dos Chicago Bulls em casa dos campeões Milwaukee Bucks por 114-110 com máximo de carreira de DeMar De Rozan em jogos de playoffs (41 pontos): a série está empatada a um.