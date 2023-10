Os campeões Denver Nuggets arrancaram a temporada de 2023/24 como terminaram a anterior: a vencer.

A equipa do Colorado venceu em casa os Los Angeles Lakers por 119-107 num jogo com um resultado final expectável e antecedido por mais uma homenagem a Nikola Jokic (MVP das finais) e companhia, com a entrega dos tradicionais anéis de campeão e a subida da tarja do título de 22/23 até ao topo da Ball Arena.

Quanto ao jogo, os Nuggets mantiveram a tendência de vitórias sobre os Lakers, depois dos arrebatadores 4-0 na final da Conferência Oeste do ano passado. Ainda cedo, chegaram a cavar uma vantagem de 18 pontos reduzida ao intervalo para nove (63-54).

Nikola Jokic, estrela maior dos Nuggets, arrancou a época em grande estilo: um triplo duplo com 29 pontos, 13 ressaltos e 11 assistências.

Do lado dos Lakers, LeBron James somou 21 pontos, oito ressaltos e cinco assistências. A condição física do basquetebolista de 38 anos fez com que só cumprisse 29 minutos no arranque da 21.ª temporada na NBA.

Em 2023/24 outras equipas apresentam-se também como candidatas ao título e a ter direito, também, a anéis semelhantes ao de Jokic. São o caso dos Phoenix Suns e dos Golden State Warriors, a equipa mais vitoriosa da última década.

A jogar fora de casa, em São Francisco, os Suns levaram a melhor por 108-104 numa partida com alternâncias de domínio.

Depois de terem chegado ao intervalo a perder por 15 pontos, os Warriors terminaram o terceiro período em vantagem por seis, mas no último período os visitantes voltaram a passar para a frente.

Com 32 pontos, oito assistências e seis ressaltos, Devin Booker foi a figura do jogo. Do lado dos Warriors, Steph Curry terminou com 27 pontos. Ao contrário do habitual, os californianos não estiveram particularmente inspirados da linha dos três pontos, tendo acertado dez de 43 tentativas.