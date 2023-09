O Bayern de Munique vem de bater o Manchester United (4-3) na Liga dos Campeões e parece estar num bom momento: lidera a Bundesliga a par do Bayer Leverkusen, com quem empatou (2-2) no passado fim de semana.

Mas esses jogos reforçaram uma ideia: o defesa neerlandês Matthijs de Ligt parece não contar para o técnico Thomas Tuchel.

Esta época só jogou 37 minutos na Bundesliga, sempre como suplente utilizado - e entrando para o meio-campo. Na quarta-feira não saiu do banco de suplentes.

É evidente que o defesa não está particularmente satisfeito com esta situação. «Na minha juventude joguei no meio-campo, até os 15 anos», disse de Ligt no final do jogo com o Leverkusen. «Mas desde que comecei a jogar profissionalmente, nunca mais joguei nessa posição», acrescentou, citado pelo jornal alemão TZ.

O tablóide, baseado em Munique, garante que Tuchel não é um particular apreciador das qualidades do defesa neerlandês e que isso pode vir a ser um problema: afinal, o Bayern pagou 75 milhões de euros para o contratar à Juventus há pouco mais de um ano.

O jogador, de 24 anos, não sabe porque está fora da equipa titular, depois de recuperar de uma lesão, e disse que «o melhor é perguntar ao treinador», até porque ele faz tudo o Tuchel lhe pede.

Mas esta sexta-feira, na antevisão do jogo com o Bochum, o treinador desvalorizou a situação. «Claro que o tempo de jogo não tem sido o suficiente para ele, mas é um jogador de equipa. Todos devem estar preparados para jogar sempre. O Matthijs tem feito isso, por isso está tudo bem», disse Tuchel, que entende que não é necessário ter qualquer conversa especial com o jogador.

De Ligt só foi titular na supertaça da Alemanha – que o Bayern perdeu com o Leipzig por 0-3 - mas acabou por ser substituído ao intervalo por Kim Min-jae. Desde aí, o defesa sul-coreano contratado ao Nápoles tem formado a dupla de centrais com o francês Upamecano.