A Liga emitiu nesta segunda-feira um comunicado sobre a realização do Belenenses-Benfica, após uma reunião pedida com carácter de urgência, na qual assumem que a situação coloca em causa a «imagem de profissionalismo» do futebol português.

A Liga diz ainda que na «reunião preparatória do jogo, o Delegado da Liga Portugal questionou os Delegados de Jogo dos clubes sobre a possibilidade de adiamento, tendo sido afirmado por ambos que essa hipótese não se colocava».

Na nota emitida, a entidade revela ter pedido «uma reunião com a Secretaria de Estado da Saúde, Secretaria de Estado da Juventude e Desporto e Direção-Geral da Saúde, para análise da atual situação e antecipar eventuais mudanças nos protocolos».

A Liga questiona ainda «a razão pela qual a delegada de saúde não considerou os nove jogadores que entraram em campo como contactos de risco», lê-se ainda na nota, na qual defende ter cumprido «todas as normas regulamentares».

Leia o comunicado na íntegra:

A Direção da Liga Portugal, reunida de emergência na tarde desta segunda-feira para analisar os factos relativos ao jogo entre as equipas da Belenenses SAD e da SL Benfica realizado na noite de sábado, no estádio do Jamor, manifestou a sua enorme consternação pela imagem extremamente negativa que o sucedido deu do futebol nacional.

Foi consensual entre os membros do órgão de administração da Liga Portugal, que a imagem de profissionalismo e qualidade do Futebol Profissional, conquistada nos últimos anos, foi colocada em causa por estes acontecimentos, o que impõem a realização de uma análise rigorosa dos factos, seguida imediatamente da adoção de medidas.

Cabe expor o seguinte:

1 – Na sexta-feira, dia 26, pelas 18h23, a Diretora Executiva da Liga Portugal recebeu contacto do Presidente da Belenenses SAD a dar conta da existência de casos positivos e informando estar em contacto com as autoridades de saúde, que viriam a decretar, 53 minutos depois, através da Delegada de Saúde local, o isolamento de 10 casos positivos.

Informação posterior deu conta do isolamento profilático de 30 jogadores (dos quais 17 negativos) – neste cenário estariam oito jogadores disponíveis, dos quais dois estariam inaptos por motivos não relacionados com COVID-19, não tendo o clube os sete elementos mínimos necessários para a realização do jogo.

Mais tarde, pelas 12h10, o Presidente da Belenenses SAD, apesar de ter conhecimento do número de jogadores disponíveis (seis atletas), reforçou, em conferência de imprensa, a sua intenção de se apresentar a jogo e não solicitar o adiamento.

Pelas 19h17, a Delegada de Saúde retirou três jogadores do isolamento, passando a Belenenses SAD a ter nove jogadores disponíveis, facto apenas oficialmente conhecido quando a ficha de jogo foi divulgada.

Imediatamente antes da reunião preparatória do jogo, o Delegado da Liga Portugal questionou os Delegados de Jogo dos clubes sobre a possibilidade de adiamento, tendo sido afirmado por ambos que essa hipótese não se colocava;

2 – Perante este quadro factual e as dúvidas que suscita, a Direção Executiva da Liga Portugal deliberou avançar com uma participação disciplinar ao Conselho de Disciplina da FPF, para apuramento de eventuais responsabilidades quanto ao cumprimento dos protocolos sanitários aplicáveis;

3 – A Liga Portugal pediu, com caráter de urgência, uma reunião com a Secretaria de Estado da Saúde, Secretaria de Estado da Juventude e Desporto e Direção-Geral da Saúde, para análise da atual situação e antecipar eventuais mudanças nos protocolos;

4 – Aceitando que a suspeita de existência da estirpe Ómicron no plantel da Belenenses SAD, agora confirmada através de análises preliminares efetuadas pelo Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA), poderia justificar a não aplicabilidade do protocolo em vigor para definição de contactos de alto risco em casos negativos, a Liga Portugal questiona qual o critério que levou a Delegada de Saúde a não considerar os nove jogadores disponíveis como contactos de alto risco, sendo que alguns deles tiveram, comprovadamente, contacto direto no jogo anterior com elementos positivos.

A Liga Portugal questiona, também, se, ao longo deste processo, todos os agentes desportivos presentes no estádio do Jamor não deveriam ter sido informados deste facto e dos riscos a si associados (previamente ao jogo) e pergunta às autoridades de saúde quais foram os critérios seguidos para serem libertados três jogadores a menos de uma hora do início do encontro;

Face ao exposto, fica claro que a Liga Portugal deu cumprimento a todas as normas regulamentares aplicáveis, não lhe cabendo intervir no âmbito de questões de saúde pública;

5 - Entendeu a Direção da Liga incumbir o Grupo de Trabalho Regulamentar de elaborar, com caráter de urgência, uma proposta de revisão das normas relevantes do Regulamento das Competições organizadas pela Liga Portugal (RC), de forma a reforçar os mecanismos à disposição da Direção para atuar em matéria de adiamento de jogos.

6 - A Liga Portugal reitera a urgência de reunião com as autoridades de saúde, aguardando a resposta ao pedido efetuado na manhã de domingo.

[artigo atualizado]