O presidente da SAD do Belenenses garantiu que a chegada de reforços neste mercado de inverno só será possível caso a equipa consiga obter receitas provenientes da venda de jogadores, algo que até agora ainda não aconteceu e inviabiliza, para já, a chegada de um avançado com características diferentes que Petit já assumiu ser uma necessidade.

«Reconheço que é um pedido do treinador e percebe-se que um avançado com determinadas características não é algo de que disponhamos neste momento, mas estamos confiantes de que os nossos avançados vão ter melhor desempenho. Se não houver vendas de jogadores, dificilmente contratamos o avançado que precisamos e não vamos contratar por contratar, não pode ser um qualquer», disse Rui Pedro Soares em conferência de imprensa realizada esta quinta-feira.

Recorde-se que Cassierra tem sido apontado à porta de saída, tendo sido avançadas recentemente as possibilidades de Maurides regressar à equipa, bem como Kikas, que está emprestado. Rui Pedro Soares admitiu que o fim do empréstimo do avançado aos cipriotas do DOXA pode ser antecipado, não se alongo em relação a Maurides e destacou as qualidades de Cassierra.

«Tem 23 anos e, se olharem para a carreira dele, foi comprado pelo Ajax por 6 milhões de euros há cinco anos. Esteve dois anos e meio no Ajax e fez 35 jogos. (...) Tem uma margem de progressão enorme», disse, mencionando também outras soluções válidas que fazem parte do plantel. «Há um determinado perfil que é óbvio que não temos, mas com os que temos, tenho mais do que confiança e a certeza de que as vitórias vão aparecer e deque vamos subir na tabela classificativa de forma natural. Reconhecendo que há um perfil de avançado que não temos», frisou.

O dirigente abordou ainda o dossier relativamente a André Moreira, que não joga desde dezembro e tem sido apontado ao futebol turco. «Para um jogador sair, tem de haver uma proposta que interesse ao clube e ao jogador. Tivemos duas propostas pelo André Moreira que ou não agradaram a nós ou não agradaram ao André Moreira», rematou.