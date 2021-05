O treinador do Belenenses, Petit, foi suspenso 15 dias após a expulsão nos instantes finais do jogo frente ao Paços de Ferreira.



Segundo o mapa de castigos, o treinador dos azuis foi expulso por lesão da honra e da reputação do árbitro Gustavo Correia.



«Saiu deliberadamente da área técnica, até ao meio-campo, para protestar com a equipa de arbitragem, dizendo: 'Ele vai meter o braço onde c******? Isto é uma vergonha. É uma vergonha. Este árbitro é muito fraco, é o pior da Primeira Liga'», lê-se no relatório.



Depois de ter visto o cartão vermelho, Petit voltou a dirigir-se ao juiz da partida. «És uma vergonha como árbitro», atirou.



Por sua vez, o médico do Portimonense, Frank Mederos, foi suspenso seis dias «por linguagem injuriosas dirigidas à equipa de arbitragem» na partida contra o Rio Ave, tendo dito: «Não é falta, vai para o c******.»



