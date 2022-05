O Club Brugge garantiu neste domingo a conquista do campeonato da Bélgica, o terceiro consecutivo, a uma jornada do final da competição, na sequência de um triunfo no reduto do Antuérpia (1-3).

Bas Dost, antigo avançado do Sporting que chegou ao Brugge em janeiro de 2021, foi suplente utilizado em Antuérpia, frente à equipa do português Dinis Almeida.

Aos 32 anos, Bas Dost está em final de contrato com o clube, chegando a esta fase com um registo de 14 golos em 35 jogos.

O técnico neerlandês Alfred Schreuder levou «Les Gazelles» ao título antes de assumir o comando técnico do Ajax.

O sensacional Union St. Gilloise fica na segunda posição, deixando o último lugar do pódio para o Anderlecht. O Antuérpia de Dinis Almeida vai terminar no quarto lugar.

WE ARE THE CHAMPIOOONS! 🏆🏆🏆 #JinTwjiDrieje pic.twitter.com/zGJnl5WRyJ

— Club Brugge KV (@ClubBrugge) May 15, 2022