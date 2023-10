O futebolista argentino Ángel Di María está fora dos convocados da Argentina para os dois próximos jogos de qualificação para o Mundial 2026, de acordo com a lista divulgada esta quinta-feira.

O extremo do Benfica saiu, de acordo com o treinador Roger Schmidt, com uma lesão muscular do encontro com o Inter de Milão, da 2.ª jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões, na terça-feira, não figurando na lista de Lionel Scaloni.

A ausência de Di María da convocatória surge dias depois de o Benfica ter anunciado precisamente que o atacante ia aos dois próximos jogos da seleção, assim como Nicolás Otamendi, numa altura em que a Associação de Futebol da Argentina (AFA) ainda não tinha divulgado a lista.

O próprio Di María reagiu, após o jogo com o Inter, referindo que a «derrota» e «a lesão» só iriam dar-lhe «força».

A Argentina, campeã do mundo em título, recebe o Paraguai a 12 de outubro (já dia 13 em Portugal Continental, às 01h00) e visita o Peru, dia 17 de outubro (já dia 18 em Portugal, às 03h00).

A seleção sul-americana arrancou a fase de apuramento para o Mundial 2026 com duas vitórias, ante Equador (1-0 em casa) e Bolívia (3-0 fora). Está no segundo lugar, com seis pontos, os mesmos do líder Brasil.