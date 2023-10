O Benfica, além da derrota com o Inter Milão (0-1), regressa a casa com dois jogadores lesionados. Alexander Bah saiu ainda na primeira parte, com muitas queixas, Di María saiu já na segunda e, segundo avançou Roger Schmidt, pode ter uma lesão muscular.

O lateral direito teve de abandonar o campo, depois de uma disputa de bola com Dimarco em que ficou com muitas queixas no pé esquerdo. O internacional dinamarquês deixou o campo, aos 22 minutos e foi rendido por Tomás Araújo.

Di María saiu já na segunda parte, já aos 80 minutos, depois de ter feito um esforço para chegar a uma bola apresentando queixas na coxa direita, acabando por ir para o banco fazer gelo e cedendo o lugar a Arthur Cabral.

Na conferência de imprensa que se seguiu ao jogo, Roger Schmidt abordou as duas lesões. «O Bah está lesionado, saiu com um problema no pé, estava com muitas dores. O Di María, ainda não sei ao certo, mas penso que se trata de uma lesão muscular», destacou o treinador alemão.