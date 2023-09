A SAD do SL Benfica informou, esta sexta-feira, a «renúncia» de Domingos Soares de Oliveira «ao cargo de administrador da Benfica SAD», em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Na mesma nota, a SAD dos encarnados refere que Domingos Soares de Oliveira deixa o Benfica com 1,5 milhões de euros no bolso, decorrentes de uma cláusula de «obrigação de não concorrência (com determinadas exceções territoriais)».

Com a renúncia do dirigente de 63 anos, Jaime Rodrigues Antunes foi cooptado pelo Conselho de Administração «como novo membro» deste.

Com efeito a composição do Conselho de Administração do Benfica fica, agora, com o presidente Rui Manuel César Costa, além de Luís Paulo da Silva Mendes, Manuel Ricardo Gorjão Henriques de Brito, Maria do Rosário Amado Pinto Correia, Maria Rita Santos de Sampaio Nunes, Lourenço de Andrade Pereira Coelho, António Albino Pires de Andrade e Jaime Rodrigues Antunes. A Comissão Executiva é composta por Rui Costa, Luís Paulo Mendes e Lourenço Coelho.

Como noticiado pelo Maisfutebol, o até agora diretor-executivo do Benfica prepara-se para rumar ao Al-Ittihad, da Arábia Saudita, cuja equipa principal é treinada pelo português Nuno Espírito Santo.

O comunicado da SAD do SL Benfica à CMVM:

«A Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD (“Benfica SAD”) informa, nos termos e para os efeitos do artigo 17.º do

Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de abril, que Domingos Soares de

Oliveira apresentou, na presente data, a renúncia ao cargo de administrador da Benfica SAD (e de outras sociedades

integradas no Grupo Benfica). Essa renúncia ocorreu na sequência de contactos mantidos entre a Benfica SAD e

Domingos Soares de Oliveira e, nesse âmbito, foi ainda celebrado um pacto de não concorrência, o qual produz efeitos

imediatos e prevê a vinculação de Domingos Soares de Oliveira, tendo em conta as funções desempenhadas, a uma

obrigação de não concorrência (com determinadas exceções territoriais) e ao pagamento, pela Benfica SAD a

Domingos Soares de Oliveira, do valor de €1.500.000.

O Conselho de Administração faz votos de sucessos profissionais futuros a Domingos Soares de Oliveira.

Na sequência desta renúncia, o Conselho de Administração cooptou Jaime Rodrigues Antunes como novo membro

do Conselho de Administração.»