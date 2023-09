Domingos Soares de Oliveira está acertado verbalmente para assumir o cargo de diretor executivo do Al-Ittihad e, sabe Maisfutebol, aguarda apenas que se resolvam algumas questões burocráticas na Arábia Saudita para deixar oficialmente o Benfica.

O co-CEO da SAD encarnada vai, entre outros desafios, ter a responsabilidade de comandar a reestruturação do emblema de Jeddah, tendo como missão inicial contratar um novo diretor desportivo.

Alguns nomes portugueses estão em equação para assumir a pasta de futebol do Al-Itihhad. Um espanhol também está em avaliação: o antigo lateral-direito Michel Salgado, ex-Real Madrid.

Segundo apurou o nosso jornal, a busca por novos profissionais para o clube saudita tem contado com a intermediação do advogado Paulo Gonçalves, antigo assessor jurídico do Benfica.

Internamente, o Benfica ainda não definiu como vai suprir a saída iminente de Domingos Soares de Oliveira para a Arábia Saudita. Há a possibilidade de a função em questão não pertencer a um único cargo e ser gerida entre vários profissionais da SAD.