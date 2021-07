Gil Dias, jogador do Benfica, em declarações ao canal do clube após o triunfo sobre o Almería (2-1), em jogo-treino disputado no Seixal:

«Foi mais um treino bom, para ganhar ritmo e assimilar as ideias do mister. Toda a gente deu o máximo. Isso é o mais importante.»

[sobre a adaptação ao lugar de lateral esquerdo, numa linha defensiva de quatro jogadores] «Sinto-me bem. Já tinha jogado assim algumas vezes. Estou a aprender a cada treino, com a ajuda do mister e de toda a gente.»

«Estamos cada vez melhor. Treinamos para isso, para entrar forte e estar no máximo nos jogos a sério. O que este grupo quer passar é que está a trabalhar muito para quando chegarem os jogos da Champions.»

[sobre a adaptação ao grupo] Foi muito bom. Receberam-me muito bem. O grupo é espetacular- Estou a adorar, já me sinto parte da família.»