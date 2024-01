O Benfica anunciou a contratação de Álvaro Fernández Carreras.

O lateral-esquerdo espanhol chega aos encarnados cedido pelo Manchester United num empréstimo válido até ao final da época com opção de compra.

O Maisfutebol sabe que a opção de compra foi fixada em 6 milhões de euros e que se torna vinculativa se o jogador de 20 anos for titular em 50 por cento dos jogos daqui para a frente.

Internacional espanhol sub-21, Álvaro Carreras dividiu a formação entre o Real Madrid e o Manchester United, clube ao qual rumou em 2020/21. Na primeira metade desta época esteve cedido ao Granada, da Liga espanhola.

«É um passo em frente, estou muito agradecido pela confiança e com vontade de começar já. "Quero dar tudo o que tenho de mim, ajudar e alcançar todos os objetivos. A ambição é poder conseguir os objetivos da equipa e ainda os individuais. Prometo deixar tudo em campo para o conseguirmos. O Benfica é um clube gigante, com adeptos incríveis e tenho muita vontade de começar já a jogar aqui», disse o jovem futebolista, que vai usar o número 3, em declarações à BTV.

A chegada de mais uma solução para a lateral-esquerda permite ao Benfica abdicar, pelo menos, de um dos dois laterais de raiz no plantel: Juan Bernat, a contas com uma pubalgia, ou David Jurásek, contratado no verão por 14 milhões e poucas vezes utilizado por Roger Schmidt.