Já com o apuramento alcançado e a saber que também não iria melhorar o quarto lugar no grupo, o Benfica vence o Fejer Veszprém na última jornada da fase de grupos por 35-26, na Hungria.

As águias lideraram quase sempre o marcador e chegaram ao intervalo a vencer por 17-14, confirmando o triunfo no segundo tempo. O sérvio Petar Djordjic foi o melhor marcador do Benfica, com sete golos.

Os dois guarda-redes das águias também estiveram em destaque. Sergey Hernández fez 11 defesas, enquanto Gustavo Capdeville conseguiu sete.

Ao assegurar o quarto lugar do grupo A, o Benfica vai defrontar nos oitavos de final o vencedor do grupo B, os «gigantes» alemães do Flensburg, habitual presença na Liga dos Campeões.

A equipa orientada por Chema Rodríguez tem assim uma tarefa árdua pela frente, no ano em que defende o título conquistado na época passada.