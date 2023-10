Angel Di María voltou no último verão ao Benfica, mas o contrato com os encarnados termina no final da temporada e até já existiram contactos para um possível regresso ao Rosario Central, confirmou o diretor desportivo do clube argentino.

«Estamos a preparar o clube para que uma referência desta nossa instituição volte a sentir-se confortável em casa, com possibilidade de jogar», afirmou Federico Lussenhoff no «Estadio 3», da Cadena 3 Rosario.

Di María, recorde-se, foi formado no Rosario Central, clube que deixou em 2007 para rumar à Luz.