Gilberto, jogador do Benfica, em declarações na flash interview da Eleven Sports após o empate frente ao Barcelona (0-0) em jogo da Liga dos Campeões:

«Tivemos chances, tal como o nosso adversário, que é muito difícil. Viemos com a proposta de defender bem para quando tivéssemos oportunidades podemos matar o jogo. O Benfica entra sempre para vencer. Um ponto não é uma coisa má. Se conseguirmos vencer em casa temos hipóteses de classificação.»

«A equipa do Barcelona pressionava bem os nossos médios, mas não era difícil. Tentei ir buscar o espaço nas costas do Alba. Defendia bem e quando tinha oportunidade atacava. Mas eles pressionavam bastante. Não conseguimos, mas agora há que trabalhar para o próximo jogo. Tenho certeza que os nossos adeptos vão estar connosco no próximo jogo. Temos de dar tudo para selar a classificação.»