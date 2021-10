O treinador-adjunto do Bayern Munique, Dino Toppmöller, em declarações na conferência de imprensa após o jogo com o Benfica, da 3.ª jornada da Liga dos Campeões 2021/22 e que terminou com um triunfo por 4-0 dos alemães:

«Lá pelo Julian [Nagelsmann] não estar aqui, não quer dizer que sou eu que tomo as decisões todas. Fiz a palestra pré-jogo, mas o jogo estava planeado. Ao intervalo vimos meia-dúzia de imagens para corrigir o que era preciso corrigir. Creio que representei bem o Julian. Anda não falei com o meu pai [antigo treinador, Klaus Toppmöller], mas essa não era a minha prioridade. »

Acerca da estreia de Sabitzer

Sabitzer conseguiu entrar muito bem, substituiu Goretza que também está doente. Foi o primeiro jogo a titular e estou muito contente.

Falou com Julian Nagelsmann durante o jogo?

«Houve sempre contacto entre analistas, Julian e eu. Quanto a Coman, já está a treinar a cem por cento há duas semanas. É sempre difícil manter o ritmo dele. É uma pena o primeiro golo não ter contado, teve uma jogada espantosa. O Gnabry não jogou de início, mas entrou muito bem. Felizmente temos muitos jogadores de classe mundial.»

Sobre exibição de Leroy Sané

«Nos últimos jogos tem atuado no centro, envolveu-se muito bem. O livre que marcou é extraordinário, no final dos treinos exercita sempre. Serviu de abre-latas.»