O Benfica anunciou esta terça-feira que Beatriz Cameirão vai deixar o clube encarnado para dar prioridade aos estudos. A jogadora de 21 anos está a tirar uma Licenciatura em Desporto no Instituto Superior de Ciências Educativas em Odivelas.

«O clube pretendia manter a jovem no plantel da equipa feminina de futebol e apresentou formalmente uma proposta contratual. Com ambas as partes muito perto de um acordo, a atleta acabou por optar, nesta fase, por uma mudança total de foco, definindo como prioridade máxima a prossecução dos estudos superiores», explica Benfica, em nota oficial.

Beatriz Cameirão, natural de Reguengos de Monsaraz, chegou ao Benfica em 2018, depois de se destacar no clube local. Pelos encarnados, a médio venceu dois campeonatos nacionais, um campeonato da segunda divisão, uma Taça de Portugal e duas Taças da Liga.

Na temporada 2021/22, a jogadora de 21 anos foi utilizada em 32 jogos, 22 deles como titular, com um registo de quatro golos e uma assistência.