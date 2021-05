Afastado da final da Taça de Portugal e também dos próximos jogos da seleção brasileira no âmbito do apuramento para o Mundial 2022, Lucas Veríssimo abordou o infortúnio sofrido no último jogo do Benfica.

«Tudo acontece no tempo certo. Infelizmente, neste momento, será preciso adiar o meu sonho de criança de defender a Seleção Brasileira e a chance de jogar a minha primeira decisão pelo Benfica», escreveu no Instagram.

Recorde-se que Lucas Veríssimo havia sido chamado pela primeira vez para a canarinha, tendo sido substituído pelo ex-FC Porto Felipe. «Deus sabe a hora certa para tudo. Vou seguir fazendo o meu trabalho sério e com os pés no chão. Com a certeza de que novas oportunidades surgirão. Agora é focar na recuperação para voltar ainda mais forte. Obrigado pelas mensagens de apoio», acrecentou.