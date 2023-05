Atualmente sem clube, Bruno Lage tem estado ativo nas redes sociais e, esta terça-feira, partilhou no Instagram alguns momentos de sessões de treino que orientou. Uma das partilhas do treinador português remonta ao tempo em que treinava no Benfica e tem João Félix como principal protagonista.

Num momento de trabalho da organização ofensiva, o internacional português recebeu a bola à entrada da área, colocou-a por entre as pernas de Ferro e, na cara de Vlachodimos, finalizou com classe, recorrendo a um «chapéu».

O avançado, agora no Chelsea, fez questão de publicar o lance na mesma rede social e ainda identificou Ferro, com vários emojis de riso à mistura.