O presidente do Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, estabeleceu uma comparação entre João Félix e Vinícius Júnior para comentar o ruído que existe em torno do internacional brasileiro, esta quarta-feira, em entrevista à Rádio Marca.

«Eu não conheço nenhum jogador importante a quem não lhe tenham dado. A todos. E a alguns mais do que outros. Uns protestam mais e outros menos, mas todos levam. João Félix, quando jogava no Atlético de Madrid, passava metade dos jogos no chão», começou por dizer o líder dos colchoneros.

«Aquilo que acontecia era que ele era um rapaz que não tinha essa ânsia de protestar rapidamente com o árbitro e com o adversário. E o Morata também passa metade dos jogos no chão», acrescentou.

Questionado acerca do futuro de Félix, que foi cedido ao Chelsea no mercado de inverno, Cerezo deixou tudo em aberto.

«Não sabemos o que vai acontecer com João Félix. Neste momento, está no Chelsea. Quando acabar de jogar no Chelsea, pode renovar, ou não, pode continuar mais uma temporada, ou não... Mas não se preocupem, que vai continuar a jogar», frisou.

Depois de 20 jogos pelo Atlético em 2022/23, Félix rumou por empréstimo aos londrinos, tendo marcado três golos em 17 jogos.