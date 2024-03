O Benfica venceu este domingo o Casa Pia, por 1-0, em jogo referente à 26.ª jornada.

Veja a ficha e filme do encontro

Arthur Cabral marcou o golo solitário, aos 74 minutos, e deu os três pontos às águias.

Com este resultado, o Benfica está em primeiro lugar, com 64 pontos, mas mais um jogo que o Sporting, que joga às 20h30 deste domingo. O Casa Pia está em 11.º, com 27.