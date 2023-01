Casper Tengstedt, reforço do Benfica para as próximas épocas, aterrou nesta terça-feira à noite no Aeroporto Humberto Delgado.

O avançado dinamarquês chegou num voo privado diretamente de Las Palmas, Canárias, acompanhado por Rui Pedro Braz, diretor do Benfica, e não prestou declarações aos jornalistas que o esperavam na zona de chegadas do aeroporto por volta das 23h00.

Tengstedt, que estava em estágio com o Rosenborg, viajou com uma mala ainda pertencente à antiga equipa, cenário que ajuda a reforçar aquilo que o Maisfutebol escreveu já nesta terça-feira: que as águias asseguraram a contratação do promissor avançado num «ataque relâmpago».

Casper Tengstedt vai custar 7 milhões de euros base ao Benfica, que também já fechou a contratação de Andreas Schjelderup.