A figura: Di María

Quem mais? É certo que não se apresentou a um nível tão elevado como o de ontem, mas não deixou de ser um dos melhores do lado do Benfica. Chamado a converter um penálti aos 89m, não vacilou. Marcou, deu início à vitória dos encarnados e, no final, levou para casa o troféu de melhor jogador do Troféu Algarve. Com esta qualidade, quem diria que tem 35 anos?

O momento: penálti e nulo desfeito (90m)

O jogo encaminhava-se para o final e o Benfica precisava de um golo para vencer o Troféu do Algarve. Ao minuto 90, os encarnados beneficiaram de um penálti que Di María não falhou. Depois de uma primeira parte fraca e de uma segunda razoável, estava desfeito o nulo.

OUTROS DESTAQUES:

Musa

Teve uma boa primeira chance, no início da segunda parte, lutou na frente de ataque e viu o esforço ser recompensado já nos descontos, com um golo. Jogou com Tengstedt no apoio e mostrou mais uma vez que, mesmo não sendo titular, é um jogador importante para os encarnados.

Samuel Soares

Foi titular e voltou a mostrar segurança. Fez uma boa defesa no início do jogo e, tal como aconteceu com o Al Nassr (em que até defendeu um bom remate de Ronaldo), parece ser a alternativa mais credível a Vlachodimos.

João Vitor:

Schdmit tem-no testado a jogar à direita da defesa e o brasileiro… tem cumprido. Esteve muito envolvido no ataque e fez uma grande arrancada, ao minuto 53, que quase terminava com uma assistência para Musa. Estaremos perante o suplente de Bah?