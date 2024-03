Haris Seferovic deixou rasgados elogios a Bruno Lage, treinador que o orientou entre as temporadas 2018/19 e 2019/20, no Benfica.

Em declarações ao podcast «Final Cut», o internacional suíço recorda o técnico como alguém «muito especial», que dava muita confiança, tanto individual, como coletivamente.

«Bruno Lage é um treinador especial, porque me dava sempre confiança, mesmo quando não marcava, ele sabia da minha qualidade. O sistema que ele utilizava era ideal para mim, foi um técnico muito bom que apanhei, na minha carreira», refere Seferovic.

Além disso, o agora jogador do Al Wasl, dos Emirados Árabes Unidos, recorda com orgulho a primeira época de Bruno Lage, quando chegou em janeiro e agarrou no Benfica, a sete pontos do FC Porto, em janeiro e terminou com a conquista do campeonato.

«Lembro-me muito bem, quando entrou em janeiro, estávamos a sete pontos do FC Porto e no final da época fomos para o Marquês festejar a conquista da Liga, com ele.