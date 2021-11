O Benfica defronta o Barcelona nesta terça, em jogo que pode se decisivo nas contas do apuramento para os oitavos de final da Liga dos Campeões.

O jogo vai possibilitar o regresso de Grimaldo à casa onde se formou e, em entrevista ao jornal Mundo Deportivo, falou sobre aquilo que o Benfica lhe permitiu crescer, mas assumiu também o quão especial é jogar em Camp Nou.

«O Benfica deu-me muito. É um clube que apostou forte em mim e permitiu-me dar o salto para a elite. Cresci como jogador e como pessoa. Melhorei muito e competi na Europa. Estou feliz por tudo o que fiz e por ter chegado onde cheguei, mas sou ambicioso e quero ganhar mais títulos», começou por dizer, antes de falar no «sonho» de jogar no estádio do Barcelona.

«Jogar no Camp Nou era o meu sonho quando estava em La Masia. Agora vou fazê-lo com outra equipa. Estou orgulhoso do meu passado no clube e não penso celebrar se marcar», assegurou o jogador do Benfica.

O espanhol foi ainda questionado sobre se pondera um dia voltar ao clube e a resposta foi inequívoca.

«O Barcelona foi sempre a minha casa e não vou fechar a porta de casa. Não o vou negar porque vou levar sempre o clube no coração. Cresci ali e [jogar na equipa principal do Barcelona] foi um dos sonhos que tive desde pequeno», admitiu.

Já sobre a importância do jogo, Grimaldo antecipa dificuldades para as águias, mas lembra a vitória no Estádio da Luz.

«Sabemos que vamos sofrer, mas também sabemos que a classificação passa por vencer. E já mostrámos no nosso estádio que o podemos fazer».

Grimaldo espera um Barcelona diferente, agora que Xavi substituiu Koeman no banco dos blaugrana.

«Agora com a chegada de Xavi, a impressão que dá é que tudo vai mudar. Pode voltar a confiança que se tinha perdido um pouco. Acredito que vá impor as ideias que já tinha como jogador e o Barça vai crescer muito», lembra o jogador que chegou a ter Xaxi como companheiro de treino.

«Cheguei a treinar várias vezes com Xavi numa pré-época, por isso é que sei que tem ideias à ‘Barça’. Era como dentro de campo e vai demonstrá-lo. O Barça vai voltar à sua essência com Xavi. A mentalidade, a disciplica em campo, as ideias de jogo. Ele fará uma mudança radical, mas espero que ainda não tenha dado tempo para mudar muito», concluiu.