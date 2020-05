O Newell's Old Boys está empenhado em garantir a permanência de Cristian Lema, jogador dos quadros do Benfica, mas a pandemia de covid-19 veio aumentar a incerteza relativamente a um acordo.

«Já tínhamos reunido por causa do Lema, mas com esta situação tudo mudou. É muito difícil prever o que pode acontecer mais à frente. É evidente que queremos contar com ele, e vamos tentar. Veremos que possibilidades existem no próximo mercado», referiu Sebastián Peratta, diretor desportivo do emblema argentino.

Cristian Lema deixou o Benfica no início de 2019, por empréstimo. Primeiro ao Peñarol, onde fez 20 jogos em apenas seis meses (e três golos), e depois ao Newell's, clube pelo qual soma 22 jogos (e cinco golos).