O avançado do Benfica, Darwin Nuñez, e o defesa do Sporting, Sebastián Coates, integram os convocados para os próximos compromissos da seleção do Uruguai.



O jogador dos encarnados pode mesmo somar a primeira internacionalização em jogos oficias, após a estreia num encontro de preparação, frente ao Chile, em outubro de 2019.



Nos eleitos de Oscar Tabárez, a maior surpresa passa pela ausência do avançado Edinson Cavani. O ex-Benfica, Jonathan Rodriguez, também integra o lote de 23 jogadores.



O Uruguai defronta o Chile e o Equador, a 8 e 13 de outubro, respetivamente, ambos a contar para a qualificação para o Mundial do Catar.