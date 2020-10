Luka Waldschmidt faz parte da lista de convocados da Alemanha para o triplo compromisso frente a Turquia, Ucrânia e Suíça – os dois últimos a contar para a Liga das Nações.

O avançado do Benfica repete a convocatória de setembro, quando foi chamado para os duelos com a Espanha e com a Suíça.

De resto, a lista de Joachim Low integra 29 jogadores, sendo que Manuel Neuer, Sule, Kimmich, Goretzka, Gnabry, Klostermann e Halstenberg só vão juntar-se à Mannschaft depois do amigável com a Turquia, a 7 de outubro. As partidas com a Ucrânia e a Suíça estão agendadas para 10 e 13 de outubro, respetivamente.

A lista de convocados da Alemanha:

Guarda-redes: Bernd Leno, Manuel Neuer e Kevin Trapp;

Defesas: Emre Can, Matthias Ginter, Robin Gosens, Marcel Halstenberg, Benjamin Henrichs, Lukas Klostermann, Robin Koch, Antonio Rudiger, Nico Schulz, Niklas Stark, Niklas Sule, Jonathan Tah.

Médios: Nadiem Amiri, Julian Brandt, Mahmoud Dahoud, Julian Draxler, Leon Goreztka, Kai Havertz, Jonas Hofmann, Joshua Kimmich, Toni Kroos, Florian Neuhaus e Suat Serdar.

Avançados: Serge Gnabry, Luca Waldschmidt e Timo Werner.