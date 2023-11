David Neres vai ser operado, confirmou o Maisfutebol.

O internacional contraiu uma lesão no menisco interno do joelho esquerdo no empate com o Casa Pia, no último sábado, tendo sido substituído ao fim de 64 minutos.

Depois de avaliada a situação pelo departamento médico do Benfica, foi decidido que o jogador de 26 anos vai ser submetido a uma intervenção cirúrgica, que deverá ocorrer dentro de duas semanas.

Neres, que só vai regressar aos relvados em 2024, tem realizado tratamento no Seixal.

O jogador brasileiro leva 12 jogos, um golo e quatro assistências esta temporada, tendo sido chamado por Fernando Diniz à seleção brasileira na última paragem das seleções.