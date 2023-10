David Neres foi convocado para a seleção do Brasil. O extremo do Benfica foi chamado pelo técnico Fernando Diniz para colmatar a vaga deixada pelo lesionado Raphinha, atualmente no Barcelona.

Por esse motivo, o ex-Sporting não irá defrontar o FC Porto ao serviço dos catalães no jogo da Liga dos Campeões, esta quarta-feira, no Estádio do Dragão.

O Brasil vai ter dois duelos em outubro, com a Venezuela, no dia 12, e com o Uruguai, no dia 17, ambos a contar para a fase de apuramento para o Mundial 2026.