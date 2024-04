Diogo Spencer, lateral de 19 anos do Benfica, teve este domingo a oportunidade de estrear-se com a camisola principal das águias, no jogo frente ao Moreirense (3-0). Nas redes sociais, o jovem jogador agradeceu ao clube pela concretização de um «sonho».

«Obrigado Benfica!» e «Obrigado Deus. Um sonho», escreveu no Instagram.





A estreia não passou despercebida e Diogo recebeu apoio e parabéns de vários colegas, entre eles João Neves, Tomás Araújo, Chiquinho, Samuel Soares, Diogo Prioste e Lúcio Júnior.

De referir que o lateral está na formação do Benfica desde 2016/17. Esta época também já jogou pela equipa B, pelos sub-23 e sub-19, tendo feito um total de 31 jogos, com um golo e uma assistência.