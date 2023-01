O médio do Benfica Enzo Fernández voltou à Argentina para a passagem de ano.

O médio sagrou-se campeão do mundo há cerca de duas semanas e por isso tinha voltado aos trabalhos às ordens de Roger Schmidt mais tarde do que os restantes companheiros que estiveram no Mundial.

Antes de regressar a Portugal, o médio tinha surpreendido ao afirmar que iria voltar ao seu país na passagem de ano, o que provocou surpresa aos responsáveis do Benfica.

A verdade é que, apesar das insistentes notícias sobre a possível saída de Enzo do Benfica já neste mercado de inverno, o médio foi titular em Braga na sexta-feira, naquela que foi a primeira derrota da época das águias.

Ainda antes do encontro, Roger Schmidt tinha sido questionado sobre a possibilidade de Enzo voltar mesmo à Argentina para a passagem de ano e lembrou que «não há exceções», salientando a necessidade de os jogadores descansarem.

O que é certo é que o jogador de 21 anos viajou mesmo para o seu país, como foi possível perceber pelas publicações nas redes sociais, tanto do jogador, como da namorada e do empresário.

O Maisfutebol questionou o Benfica sobre as implicações da viagem de Enzo à Argentina, mas até ao momento não obteve qualquer resposta.