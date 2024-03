Um dos destaques do Rangers, no empate a dois golos com o Benfica, desta quinta-feira, Fábio Silva foi substituído no decorrer da segunda parte. O antigo jogador do FC Porto, que também passou pela formação dos encarnados, saiu debaixo de um coro de assobios, mas deixou passar o momento em branco.

Enquanto se dirigia para o banco de suplentes, o jogador abriu a mão, numa alegada alusão à goleada por 5-0 sofrida pelo Benfica, diante do FC Porto, no passado domingo. Recordar que os encarnados visitam o terreno do Rangers na próxima quinta-feira, na segunda mão dos «oitavos» da Liga Europa.