O Benfica recusou falar com a RTP, no final da vitória por 2-0 sobre o Famalicão, que valeu o apuramento para os oitavos de final da Taça de Portugal.

João Mário e o treinador Roger Schmidt fizeram a habitual flash-interview com a Sporttv, mas não aceitaram fazer o mesmo com o outro canal que transmitiu a partida: a RTP. Uma informação que foi logo avançada pelo repórter do canal público, que teve apenas oportunidade de entrevistar os intervenientes do lado do Famalicão.

Recorde-se que recentemente Roger Schmidt não gostou de uma pergunta de um jornalista da RTP, no final do dérbi com o Sporting, tendo questionado o profissional se era do FC Porto ou do Sporting.