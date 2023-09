SIGA O JOGO MINUTO A MINUTO A AQUI

Roger Schmidt e Sergio Conceição reservaram importantes surpresas para o onze inicial das duas equipas esta sexta-feira, no clássico com início agendado para as 20.15 horas, no Estádio da Luz.

Desta forma, na equipa inicial do Benfica destaca-se a titularidade de David Neres, ficando João Mário no banco. Já no onze do FC Porto, Pepê e Romário Bartó são titulares, enquanto André Franco e Ivan Jaime ficam no banco.

ONZES INICIAIS:

BENFICA: Trubin; Bah, António Silva, Otamendi e Aursnes; João Neves e Kökcü; Di María, Rafa e David Neres; Musa.

Suplentes do Benfica: Samuel Soares, Morato, Arthur Cabral, Jurásek, Tengstedt, João Mário, Chiquinho, Tomás Araújo e Florentino.

FC PORTO: Diogo Costa; João Mário, Fábio Cardoso, David Carmo e Wendell; Varela, Romário Baró e Eustaquio; Pepê, Taremi e Galeno.

Suplentes do FC Porto: Cláudio Ramos, Grujic, Francisco Conceição, Jorgie, Nico González, Iván Jaime, André Franco, Toni Martínez e Zé Pedro.