No dia a seguir a fechar o mercado de transferências, o dia é de balanços. Nesse sentido, o Maisfutebol foi ver as vendas que os três grandes fizeram ao longo dos últimos trinta anos, perceber qual o onze inicial mais caro que foi transferido e ver como se posicionam Benfica, FC Porto e Sporting neste ranking.

Ora a primeira conclusão é clara: o Benfica foi quem vendeu um onze mais caro. Olhando para os jogadores transferidos, o Benfica consegue fazer uma equipa inicial que tem um valor de 510 milhões. O que, ainda assim, deixa de fora nomes como Rodrigo (30 milhões), Gaitán (25 milhões), Matic (25 milhões), Enzo Perez (25 milhões) ou David Luiz (25 milhões).

A seguir vem o FC Porto, que já vendeu uma equipa inicial que vale 380 milhões de euros. O onze é encabeçado por Hulk, que foi transferido por 60 milhões, e conta com nomes como Militão (50 milhões), Mangala (45 milhões) e James (45 milhões).

O FC Porto tem, claramente, excesso de centrais e pontas de lançano lote dos jogadores transferidos por mais dinheiro, pelo que nomes como André Silva (38 milhões para o Milan) ou Jackson Martínez (37 milhões para o At. Madrid), tal como Pepe (30 milhões) e Ricardo Carvalho (30 milhões) têm de ficar de fora. Em compensação, tem um défice de guarda-redes. O que saiu do Porto por mais dinheiro foi Vítor Baía, para o Barcelona, há quase 25 anos: 6,5 milhões de euros.

O Sporting está muito longe dos rivais em termos de dinheiro feito com transferências. O melhor onze leonino foi transferido por 267 milhões de euros, o que é pouco mais do que metade do onze mais caro do Benfica. É preciso dizer, porém, que o Sporting tem um excesso de médios centro e extremos direitos, pelo que nomes como Adrien Silva (25 milhões), Gelson Martins (22 milhões) ou Wendel (20 milhões) ficaram de fora destas contas.