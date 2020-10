Nova ronda europeia e goleada aos russos no Ranking UEFA. As equipas portuguesas venceram os três jogos desta ronda e somaram seis pontos no total (dois por cada triunfo como dizem as regras do ranking), enquanto os russos somaram apenas um!

FC Porto, Benfica e Sp. Braga ganharam os respetivos jogos e, assim, os seis pontos conquistados resultam em 1,2 no ranking: os seis pontos têm de ser divididos por cinco, o número de equipas com que Portugal entrou na UEFA nesta época [FC Porto, Benfica, Sp.Braga, Sporting e Rio Ave].

Ora, não bastasse Portugal ter feito mais pontos do que os russos, estes ainda têm de dividir por seis [o número de equipas com que iniciaram a época].

Zenit, Lokomotiv Moscovo e Krasnodar perderam, o CSKA Moscovo empatou nesta noite. Assim, esse ponto resulta em 0,16 no ranking. Muito longe dos 1,2 que Portugal conseguiu.

Em suma, Portugal «goleou» nesta jornada, como quase tinha feito na primeira. O sexto lugar é fundamental para Portugal ter três vagas na Liga dos Campeões, algo que vai suceder para a próxima época, mas que, com este andamento, poderá prolongar-se.