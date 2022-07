Gabriel e Taarabt começam a trabalhar com a equipa B do Benfica nesta quarta-feira.

Os dois médios deixam, assim, de estar às ordens de Roger Schmidt e passam a estar sob orientação de Luís Castro.

A passagem do brasileiro e do marroquino para a formação B, que atua na II Liga, deixa claro que o treinador alemão não conta com os dois médios para 2022/23.

Gabriel chegou ao Benfica em 2018/19 e esteve emprestado ao Al Gharafa, do Qatar, na época 2021/22.

Já Taarabt chegou à Luz em 2015/16 e depois de, até inícios de 2019, ter estado entre a equipa B dos encarnados e de ter cedido ao Génova, foi recuperado por Bruno Lage. Agora, o futuro do marroquino, que fez 129 jogos pela equipa principal, parece passar longe da Luz.

Roger Schmidt levou 38 jogadores para o estágio de Inglaterra e para o Algarve, mas o plantel começar a ser agora reduzido, ainda que Gabriel e Taarabt sejam, para já, os únicos jogadores que passam a trabalhar com a equipa B.

O Benfica tem estado a tratar de alguns dossiês no que toca a saídas. O caso mais recente é o de Seferovic, que vai jogar no Galatasaray, da Turquia, enquanto Pizzi tem o Al Wasl, dos Emirados, como opção. O futuro do internacional português permanece, porém, em aberto.