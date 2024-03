Helton Leite, guarda-redes ex-Benfica e atualmente a jogar no Antalyaspor, antecipou o jogo desta quinta-feira entre as águias e o Rangers, tecendo rasgados elogios a João Neves e a Trubin.

«O João Neves é um talento inquestionável. O céu é o limite para ele. Já é um dos grandes médios do futebol europeu e mundial e ainda tem estofo para muito mais. Pode ser um dos melhores do mundo. Ainda vai chegar muito mais acima do que já é. Um menino incrível que tem um potencial absurdo», referiu em entrevista à Antena 1.

Sobre Trubin, atual guarda-redes dos encarnados, Helton Leite acredita que possa ser um novo «Ederson ou Oblak».

«Um guarda-redes muito bom, com muita experiência em campo, vai crescer muito, vai ter muito sucesso, com potencial para continuar na baliza do Benfica, por muitos anos. Acredito que tem feito um grande trabalho. Mais para a frente, será um novo Ederson e Oblak. Algum clube Europeu vai chegar e pagar muitos milhões por ele e o Benfica fará um grande negócio», vincou.

Sobre o número ‘9’ do Benfica, o brasileiro falou dos compatriotas Arthur Cabral e Marcos Leonardo e destacou que se «conseguirem fixar e ganhar confiança, qualquer um tem capacidade para se fixar ali, mas a concorrência é pesada».

Por fim, Helton confirmou a superioridade do Benfica na eliminatória dos «oitavos» da Liga Europa frente ao Rangers, mas relembra que o jogo da 2.ª mão vai ser bastante difícil e que os encarnados têm de estar «mais que 100 por cento» para conseguirem passar à próxima fase.