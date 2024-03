Fredrik Aursnes anunciou a retirada da seleção da Noruega aos 28 anos.



O médio do Benfica justificou a decisão com a vontade de ter «mais tempo e liberdade» para fazer outras coisas além do futebol.



«Quero agradecer aos meus colegas, treinadores e staff pelo período fantástico na seleção nacional. Estou muito orgulhoso por ter feito parte deste grupo e por ter representado a Noruega. No entanto, sinto que quero mais tempo e liberdade para dar prioridade a outras coisas na minha vida além do futebol. É por essa razão que tomo esta decisão. O Ståle [Solbakken] e eu tivemos boas conversas sobre este assunto durante um longo período. É uma decisão difícil, mas é uma decisão correcta para mim e para aquilo a que quero dar prioridade», referiu, num nota publicada no site oficial da federação norueguesa.

O selecionador da Noruega, Ståle Solbakken, já lamentou a decisão do jogador.

«Fredrik é um recurso fantástico para nós. Ele fez os melhores jogos pela seleção no início da qualificação. Aursnes tem sido muito valioso tanto dentro como fora do campo. Já sei há algum tempo o que ele pensa sobre a seleção nacional, mas consegui persuadi-lo várias vezes a continuar. Concordámos que, se ele sentisse necessidade de fazer uma pausa do futebol antes do início desta época, eu não deveria voltar a discutir o assunto», disse o técnico, citado pela federação do país.

Aursnes retira-se da seleção da Noruega com apenas 20 internacionalizações (marcou um golo).

De resto, o jogador já não integrou a convocatória de Solbakken para os jogos de preparação com República Checa e Eslováquia.