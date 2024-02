O norueguês Fredrik Aursnes começa o Benfica-Vizela deste domingo no banco de suplentes e a opção do treinador Roger Schmidt termina com uma série impressionante de utilização do nórdico nos encarnados.

Ao fim de 501 dias e de 70 jogos consecutivos a titular no Benfica, Aursnes começa um jogo na condição de suplente.

A última vez que tal aconteceu em jogos oficiais do clube foi a 5 de outubro de 2022, para a Liga dos Campeões, no Benfica-PSG da fase de grupos. Um jogo que terminou empatado 1-1 e no qual Aursnes entrou aos 78 minutos.

Depois, foram 34 jogos sempre a titular no Benfica em 2022/23, mais os 36 de 2023/24 até ao momento.

A sequência teve uma interrupção, mas não propriamente por opção técnica. Na época 2022/23, a 18 de março de 2023, Aursnes não jogou o Benfica-V. Guimarães (vitória das águias por 5-1 para a 25.ª jornada da Liga) apenas porque cumpriu um jogo de suspensão.

Aursnes está entre as seis alterações do treinador Roger Schmidt no onze inicial para um Benfica-Vizela que pode seguir, ao minuto, no Maisfutebol.