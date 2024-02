O Benfica recebeu e venceu o FC Porto por 28-27 este domingo, em jogo da 18.ª jornada do campeonato nacional da 1.ª Divisão de andebol.

Num jogo com grande equilíbrio, o Benfica chegou ao intervalo em vantagem de 12-10, mas as grandes diferenças foram feitas pelos encarnados já dentro do último quarto de hora. O triunfo das águias ainda esteve em causa, mas os dragões não concretizaram o último ataque para um empate a 28 golos.

Os encarnados inauguraram o marcador, tendo existido depois alternância no comando do jogo até aos 18 minutos, com Benfica ou FC Porto na frente por máximo de um golo, ou vários momentos de empate.

Aos 18 minutos, o Benfica cavou a primeira diferença de dois golos (7-5), chegou a ter três golos de vantagem com o 10-7 e o 11-8 e chegou ao fim dos primeiros 30 minutos a vencer por dois golos (12-10).

Na segunda parte, o Benfica manteve-se na frente até aos 42 minutos, altura em que o FC Porto chegou ao empate a 16 e passou mesmo para a frente do marcador durante várias vezes alguns minutos, sempre pela margem mínima, variando com empates.

O jogo voltou a ficar a favor dos encarnados a partir dos 48 minutos, quando o Benfica fez o 21-20, antes de ser eficaz no ataque e também defensivamente, para chegar a uma inédita vantagem de quatro golos aos 52 minutos, com o 25-21.

O Benfica parecia bem encaminhado para um triunfo com alguma tranquilidade, mas o FC Porto encetou a recuperação na parte final e dispôs de uma bola para evitar a derrota, mas sem sucesso.

Este é o primeiro clássico ganho pelo Benfica em 2023/24 no campeonato, depois das duas derrotas ante o Sporting e da derrota na visita ao FC Porto.

Com este desfecho no último jogo da jornada, o Sporting, que venceu no sábado, é mais líder.

Stiven Valencia (Benfica), Ignacio Plaza e Nikolaj Christensen (FC Porto), todos com seis golos, foram os melhores marcadores do encontro.