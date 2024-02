O Sporting manteve este sábado a invencibilidade no campeonato nacional de andebol, ao triunfar na receção ao Póvoa AC.

Os leões entraram melhor na partida e foram para o intervalo com uma vantagem de quatro golos, 17-13. Na segunda parte, um parcial de 15-15 bastou para segurar a vitória.

Individualmente, João Gomes, com cinco golos, foi o elemento em maior destaque no conjunto verde e branco. Alan Dieigon, com 11 golos, brilhou na formação forasteira.

Com este resultado, o Sporting soma a 18.ª vitória em 18 jogos e lidera a classificação com 54 pontos, mais seis do que o FC Porto, mas mais um jogo. O Póvoa é décimo, com 27 pontos.

Os outros resultados do dia:

Marítimo SAD - FC Gaia, 29-23

ABC de Braga – Avanca, 25-22

Vitória de Setúbal – Vitória de Guimarães, 32-33

Águas Santas – Belenenses, 31-31