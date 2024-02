O Sporting continuou neste sábado a preparar a visita de segunda-feira ao Moreirense da 22ª jornada da Liga, com mais um treino em Alcochete.

Paulinho e St Juste continuam entregues ao departamento médico. Por outro lado, com o regresso de Diomandé, que voltou na sexta-feira depois da conquista da CAN com a Costa do Marfim, os leões passaram a poder contar de novo com todos os jogadores que estiveram ao serviço das seleções em janeiro e fevereiro.

O último treino antes da viagem para Moreira de Cónegos está marcado para domingo de manhã, seguido da conferência de imprensa de Rúben Amorim de antevisão à partida.