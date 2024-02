O Sporting triunfou, esta terça-feira, na receção ao Dinamo Bucareste, por 35-33, na ronda inaugural do Main Round da Liga Europeia. Diante dos romenos, os comandados de Ricardo Costa contaram com o brilho de Orri Porkelsson (nove golos, 100 por cento de eficácia) e de Martim Costa (oito golos) para resgatar o resultado na segunda parte.

Isto porque, ao intervalo, os visitantes venciam pela margem mínima, por 17-18. Numa partida sempre equilibrada, os detalhes, as trocas clínicas e o acerto ofensivo foram determinantes para o desfecho do encontro, em 35-33 (18-15). Além disso, o «rugido» do Pavilhão João Rocha foi essencial para galvanizar os pupilos de Ricardo Costa.

O triunfo permite ao Sporting - único embaixador do andebol nacional - subir ao segundo lugar do Grupo IV, com quatro pontos, mais dois em relação aos romenos do Constanta, e mais quatro face ao Dinamo Bucareste.

No topo deste grupo permanece o Fuchse Berlin, com seis pontos. De lembrar que o líder de cada grupo segue diretamente para os «quartos» da prova. Por sua vez, os segundos e terceiros classificados disputarão o play-off de acesso.